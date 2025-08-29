На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперты объяснили, чем опасны пауки-осы

ОСН: укус паука-осы может привести к воспалению и головокружению
Портал Правительства Московской области/Ульянов А.И

В этом году россиян встревожило нашествие пауков-ос на регионы, где они раньше не встречались. Это агрессивное и ядовитое паукообразное, которое может напасть на человека в целях самозащиты и нанести вред здоровью, предупредили эксперты в беседе с Общественной Службой Новостей.

Чаще всего паук-оса выбирает оборонительную позицию, поэтому может внезапно проявить агрессию и покусать как человека, так и животных, отмечают специалисты. Их укусы сравнимы по болезненности с осиными. Как правило, кожа вокруг ранки краснеет, может появиться отек, повыситься температура тела, также вероятны воспаления и головокружение, предупреждают эксперты.

В некоторых случаях укусы паукообразных грозят сильной аллергической реакцией вплоть до анафилактического шока, поэтому при первых симптомах тяжелой реакции организма следует как можно быстрее обратиться к врачу. Причем специалисты подчеркивают, что серьезные последствия могут быть и у питомцев, в том числе зуд, сильнейший отек и затрудненное дыхание, поэтому может потребоваться срочная помощь ветеринара.

До этого сообщалось, что пауки-осы летом 2025 года были замечены в 20 регионах России, в том числе на территориях областей, которые для них не характерны, в том числе в Нижегородской, Челябинской, Тульской, Московской, Липецкой, Владимирской и Калужской областях. Чаще всего сообщения о пауках-осах поступали в августе от жителей Алтайского края, Башкирии и Владимирской области. Эксперты считают, что паукообразные могут закрепиться в регионах Центральной России в случае, если предстоящая зима окажется теплой. В ином случае популяция вымрет, но вернется в последующие теплые сезоны.

Ранее энтомолог оценил опасность нашествия на регионы России ядовитых пауков-ос.

