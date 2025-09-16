На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Самая татуированная женщина Австралии» рассказала, сколько денег потратила на внешность

Barcroft Media

«Самая татуированная женщина Австралии» рассказала, сколько денег она потратила на внешность, пишет Daily Star.

30-летняя Эмбер Люк из Брисбена получила титул «самой татуированной женщины Австралии» — ее тело покрыто татуировками на 98%. Увлечение чернилами началось в подростковом возрасте: первую наколку девушка сделала в 16 лет, и с тех пор превратила свое тело «в живую галерею».

По словам Эмбер, на свою внешность в общей сложности она потратила $240 тысяч. В сумму вошли не только татуировки, но и ряд модификаций: расщепление языка, дермальные пирсинги, имплантация «рогов» в череп и косметические операции. Самой радикальной процедурой стало нанесение татуировки на глазные яблоки. После первого сеанса Эмбер полностью ослепла на три недели, но риск не остановил ее от продолжения.

Несмотря на экстремальную внешность и критику, девушка утверждает, что чувствует себя уверенной и счастливой. Она признается, что не жалеет о потраченных деньгах, считая татуировки и модификации частью своей идентичности.

«У каждого свое понимание красоты. Самое главное — делать это для себя, а не для одобрения общества», — говорит австралийка.

Сегодня Люк известна в медиа не только благодаря внешности, но и как защитница права на самовыражение. Она призывает других не бояться следовать своим мечтам, даже если они идут вразрез с общепринятыми стандартами.

Ранее соцсети разозлил владелец собаки с татуировками.

