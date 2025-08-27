Соцсети разозлил владелец собаки с татуировками

На международной выставке Pet Fair Asia, прошедшей в Шанхае, разгорелся скандал после появления собаки, покрытой яркими татуировками, пишет South China Morning Post. Кадры с животным, украшенным сложным рисунком дракона, золотой цепью и даже наручными часами, вызвали широкий резонанс в китайских соцсетях.

Владелец животного уверял публику, что во время нанесения татуировок не применялась анестезия. Он демонстративно поднимал собаку за загривок и утверждал, что питомец «ничего не чувствует». Однако зрители отмечали, что животное выглядело испуганным и отказывалось даже от угощений на выставке. Некоторые заявили, что заметили на его лапах следы ран.

После жалоб посетителей организаторы запретили хозяину вход на площадку мероприятия. Позже татуировщик по фамилии Лю рассказал, что рисунки были нанесены в июне 2024 года. По его словам, он изначально отказывался от просьбы владельца, но тот настаивал, утверждая, что мексиканские голые собаки якобы менее чувствительны к боли.

В итоге процедуру провели в ветеринарной клинике: использовались одноразовые инструменты, а животному сделали инъекцию анестетика.

«Хозяин говорил, что собака — как его ребенок, и с татуировкой она будет выглядеть круче», — заявил мастер.

Пользователи соцсетей резко осудили действия владельца.

«Даже если у собаки низкий болевой порог, боль всё равно есть. Она просто не может пожаловаться!» — пишут люди.

