«Избивали, стреляли»: в Челябинске мужчины похитили подростка и вывезли в гараж

В Челябинске мужчины похитили подростка и избивали его в гараже

В Челябинске группа мужчин похитила и избивала подростка в гараже ради вымогательства денег. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Группа мужчин набросилась на несовершеннолетнего и похитила его. Подростка вывезли в гараж.

«Там его несколько часов избивали, стреляли в несовершеннолетнего из пневматического оружия и требовали крупную сумму денег», — сообщили в Следственном комитете.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 163 УК РФ — вымогательство, совершенное группой лиц с применением насилия. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее в Амурской области подростка похитили ради 6 тысяч рублей.