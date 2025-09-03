На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Амурской области подростка похитили ради 6 тысяч рублей

Amur Mash: в Амурской области 15-летнего школьника похитили ради 6 тысяч рублей
true
true
true
close
archnov/ VK

В Амурской области молодые люди ради 6 тыс. рублей похитили 15-летнего школьника. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Стало известно, что трое жителей села Тыгда, которым 22, 19 и 18 лет, подкараулили подростка возле дома. Его избили, силой затолкали в машину и привезли к родственнику одного из напавших, где продолжили бить, вымогая деньги. Отпустили школьника только после того, как его мать перевела похитителям 6 тыс. рублей.

В настоящее время все три молодых человека находятся в следственном изоляторе. По факту похищения возбуждено уголовное дело.

27 августа сообщалось, в Ленинградской области арестовали мужчину, который вмешался в детскую ссору и пытался похитить мальчика.

25 августа стало известно, что в Хабаровском крае суд арестовал двоих мужчин за похищение школьника.

Ранее шестерых жителей Дагестана задержали за похищение человека и вымогательство.

