В Амурской области подростка похитили ради 6 тысяч рублей

Amur Mash: в Амурской области 15-летнего школьника похитили ради 6 тысяч рублей

В Амурской области молодые люди ради 6 тыс. рублей похитили 15-летнего школьника. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Стало известно, что трое жителей села Тыгда, которым 22, 19 и 18 лет, подкараулили подростка возле дома. Его избили, силой затолкали в машину и привезли к родственнику одного из напавших, где продолжили бить, вымогая деньги. Отпустили школьника только после того, как его мать перевела похитителям 6 тыс. рублей.

В настоящее время все три молодых человека находятся в следственном изоляторе. По факту похищения возбуждено уголовное дело.

