Жителя Петербурга лишили свободы за приготовление к госизмене

Петербуржца осудили на девять лет за приготовление к государственной измене

Южный окружной военный суд приговорил 19-летнего жителя Санкт-Петербурга Данила Багрова к девяти годам лишения свободы, признав его виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации и государственной измене. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст 205.5 и ч. 2 ст. 275 УК РФ.

По данным надзорного ведомства, петербуржец является противником проведения специальной военной операции на Украине. В августе 2024 года он установил связь с представителем «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) и рассказал ему о желании стать членом организации. Также он выразил желание противостоять российским войскам с применением вооружения и боевой техники.

Молодой человек получил от куратора инструкции, после чего приобрел авиабилеты в Грузию с целью последующего выезда на территорию Украины. Однако он не смог претворить свой план в жизнь, так как в аэропорту его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к наказанию в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока лишения свободы — в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в прокуратуре.

Кроме того, Богрову после выхода из колонии ограничат свободу на один год.

