Неизвестные напали на тренера по боксу и покалечили его на глазах у воспитанников

Под Калининградом толпа неизвестных избила тренера на глазах у юных спортсменов
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Калининградской области тренер по боксу пострадал от нападения неизвестных. Об этом пишет «Клопс» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел вечером 11 сентября в Гурьевске, неподалеку от спортклуба, где работает потерпевший. Очевидцы сообщили, что к мужчине подбежали примерно семь человек в масках, избили его «железными предметами», а затем покинули место преступления. Несовершеннолетние воспитанники пострадавшего стали свидетелями расправы.

Тренер попал в больницу с тяжелыми травмами и в полубессознательном состоянии. Его голова была разбита, а на лице и теле виднелись множественные ссадины и ушибы. Кроме того, медики заподозрили у пациента переломы голеней и руки, травмы плечевого пояса и плеча, а также сотрясение головного мозга.

В УМВД по области сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ («Причинение вреда здоровью средней тяжести»). Нападавших разыскивают.

Ранее пациент российской больницы напал на спящих соседей по палате, избил врача и охранников.

