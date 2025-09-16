Неизвестные напали на тренера по боксу и покалечили его на глазах у воспитанников

Под Калининградом толпа неизвестных избила тренера на глазах у юных спортсменов

В Калининградской области тренер по боксу пострадал от нападения неизвестных. Об этом пишет «Клопс» со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошел вечером 11 сентября в Гурьевске, неподалеку от спортклуба, где работает потерпевший. Очевидцы сообщили, что к мужчине подбежали примерно семь человек в масках, избили его «железными предметами», а затем покинули место преступления. Несовершеннолетние воспитанники пострадавшего стали свидетелями расправы.

Тренер попал в больницу с тяжелыми травмами и в полубессознательном состоянии. Его голова была разбита, а на лице и теле виднелись множественные ссадины и ушибы. Кроме того, медики заподозрили у пациента переломы голеней и руки, травмы плечевого пояса и плеча, а также сотрясение головного мозга.

В УМВД по области сообщили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ («Причинение вреда здоровью средней тяжести»). Нападавших разыскивают.

