Педагоги коррекционной школы ответят в суде за издевательства над ребенком

Очередное уголовное дело завели из-за издевательств над учеником коррекционной школы в Красноярске, сообщает Следком.

Родители одного из учеников КГБОУ «Красноярская школа №2» обратились к председателю СКР. Они сообщили, что не могут добиться адекватного наказания для лиц, длительное время издевавшихся над их сыном.

После этого органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

В начале лета суд обязал бывшую учительницу из этой же школы выплатить компенсацию третьекласснику и приговорил к 380 часам обязательных работ. Ее вину удалось доказать после того, как мать ребенка дала ему с собой диктофон. Позже, прослушав записи, она узнала, что педагог называет учеников «собаками» или «козлами», а за провинности требовала садиться за парту и биться о нее головой.

Ранее воспитательницу российского детдома отправили в колонию на четыре года за истязание детей.