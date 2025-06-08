«Сам виноват»: учительница давала таблетки ученику и заставляла его биться головой о парту

В Красноярске учительницу осудили за издевательства над школьником-инвалидом

Учительницу из Красноярска осудили за жестокое обращение с детьми. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, о ситуации стало известно после того, как ребенок местной жительницы стал бояться ходить в школу, приходил с синяками и часто плакал. Как рассказала мать третьеклассника, классным руководителем и психологом у них была педагог по имени Наталья.

У мальчика были признаки аутизма и инвалидность, поэтому он учился в особой школе, где вместе с учителем в классе работал тьютор. Родительница стала замечать, что женщины по-разному рассказывают о ее сыне.

«Учительница может сказать, что он весь день капризничал, а тьютор – что был спокойным», – сообщается в публикации.

В какой-то момент мать дала третьекласснику диктофон. Позже, прослушав записи, она узнала, что Наталья называет учеников «собаками» или «козлами», а за провинности требовала садиться за парту и биться о нее головой.

Помимо этого, чтобы дети вели себя спокойнее, им давали таблетки. Предположительно, это были природные антидепрессанты.

Учительница заявила, что «он сам виноват, он же плакал». Суд обязал женщину выплатить компенсацию мальчику и приговорил к 380 часам обязательных работ. Больше педагог в школе не работает.

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