Российскую воспитательницу детдома отправят в колонию на четыре года за истязание детей

В Красноярске воспитательницу отправят в колонию за издевательства над детьми

В Красноярске воспитательницу детского дома осудили за систематические издевательства над детьми. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что с августа 2024 года в течение полугода педагог Красноярского детского дома №1 систематически применяла физическое и психологическое насилие к четырем воспитанникам группы «Солнышко» в возрасте от четырех до семи лет. Она грубо хватала детей с особенностями развития, била их по голове, дергала за одежду и конечности.

«Я боюсь ее, она на меня ругается, ставит в угол, бьет. Мне было больно, обижала меня много раз, дергала за руку», — рассказал один из воспитанников.

Воспитательница не признала свою вину. Суд признал женщину виновной по двум уголовным статьям: истязание и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Ей назначили наказание в виде четырех лет и одного месяца колонии общего режима с последующим трехлетним запретом на работу с детьми. Приговор вступит в силу, когда собственный ребенок осужденной достигнет 14-летнего возраста.

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