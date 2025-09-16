На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредил об опасности сна с питомцами для здоровья

Врач Кондрахин: сон с питомцами грозит заражением токсоплазмозом
true
true
true
close
Shutterstock

Совместный сон с домашними питомцами может грозить заражением токсоплазмозом и гельминтозом. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он напомнил, что собаки регулярно гуляют на улице и могут приносить грязь вместе с огромным количеством бактерий на лапах и шерсти, которые могут не смываться окончательно. От кошек можно заразиться токсоплазмозом, который вызывает изменения в организме и снижает иммунитет. Врач уточнил, что патология негативно влияет на мозг, сердечно-сосудистую систему и печень.

«Кроме того, надо помнить, что питомцы являются переносчиками яиц гельминтов, из-за которых человек рискует заболеть гельминтозом. Причем произойти это может, даже если питомцу регулярно для профилактики дают специальные средства, ведь животное в любой момент способно заразиться повторно», — подчеркнул Кондрахин.

Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков до этого говорил, что домашние животные могут чувствовать эмоциональное напряжение в семье, потому что они обладают эмпатическими способностями и воспринимают интонацию, жестикуляцию и эмоциональное состояние владельцев.

Ранее врач рассказала об универсальной позе для сна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами