Врач предупредил об опасности сна с питомцами для здоровья

Совместный сон с домашними питомцами может грозить заражением токсоплазмозом и гельминтозом. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он напомнил, что собаки регулярно гуляют на улице и могут приносить грязь вместе с огромным количеством бактерий на лапах и шерсти, которые могут не смываться окончательно. От кошек можно заразиться токсоплазмозом, который вызывает изменения в организме и снижает иммунитет. Врач уточнил, что патология негативно влияет на мозг, сердечно-сосудистую систему и печень.

«Кроме того, надо помнить, что питомцы являются переносчиками яиц гельминтов, из-за которых человек рискует заболеть гельминтозом. Причем произойти это может, даже если питомцу регулярно для профилактики дают специальные средства, ведь животное в любой момент способно заразиться повторно», — подчеркнул Кондрахин.

Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков до этого говорил, что домашние животные могут чувствовать эмоциональное напряжение в семье, потому что они обладают эмпатическими способностями и воспринимают интонацию, жестикуляцию и эмоциональное состояние владельцев.

