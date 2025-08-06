Крупнейший производитель цемента в РФ перейдет на четырехдневную рабочую неделю

«ЦЕМРОС» переводит сотрудников на четырехдневку с октября 2025 года

Холдинг «ЦЕМРОС» — крупнейший производитель цемента в России — с 1 октября 2025 года временно переведет всех сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Решение затронет работников управляющей компании и заводов, сообщается в официальном Telegram-канале компании.

Причиной стали рекордное падение спроса на внутреннем рынке и увеличение доли импортного цемента, что негативно отразилось на производственных показателях.

«Это вынужденная, но взвешенная мера для сохранения устойчивости и социального баланса. Режим неполной занятости позволит адаптироваться к рынку без сокращений — социальный пакет сохраняется в полном объеме», — пояснили в «ЦЕМРОС».

31 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) переходит на четырехдневную рабочую неделю. В публикации сказано, что люди жалуются на нестабильность — «зарплаты снизились на 15%: у кого-то оплата почасовая, у кого-то сдельная, у кого-то — оклад».

Ранее HR-директор рассказала, какими проблемами грозит россиянам четырехдневная рабочая неделя.