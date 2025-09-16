Россиянам стала доступна выездная регистрация биометрии

Для граждан Российской Федерации стала доступна услуга выездной регистрации подтвержденных биометрических данных, которая является альтернативой посещению банковских отделений. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

«Не так давно мы вместе с партнерами запустили сервис выездной регистрации подтвержденной биометрии. Теперь эта важная функция не привязана к отделениям банков»,— пояснил Поволоцкий.

Он уточнил, что данную услугу можно заказать бесплатно через веб-сайт ЦБТ, после чего к заявителю приезжает сотрудник банка, который осуществляет проверку паспорта и страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), делает фотографию и записывает голос.

По словам Поволоцкого, ключевым аспектом выездной регистрации является очная идентификация гражданина. Он подчеркнул, что сотрудник банка несет ответственность вплоть до уголовной за достоверность внесенных в систему сведений.

Ранее сообщалось, что эксперимент по онлайн-продаже вина по биометрии начнется в следующем году.