На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам стала доступна выездная регистрация биометрии

Россиянам стала доступна регистрация биометрии на дому
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Для граждан Российской Федерации стала доступна услуга выездной регистрации подтвержденных биометрических данных, которая является альтернативой посещению банковских отделений. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

«Не так давно мы вместе с партнерами запустили сервис выездной регистрации подтвержденной биометрии. Теперь эта важная функция не привязана к отделениям банков»,— пояснил Поволоцкий.

Он уточнил, что данную услугу можно заказать бесплатно через веб-сайт ЦБТ, после чего к заявителю приезжает сотрудник банка, который осуществляет проверку паспорта и страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), делает фотографию и записывает голос.

По словам Поволоцкого, ключевым аспектом выездной регистрации является очная идентификация гражданина. Он подчеркнул, что сотрудник банка несет ответственность вплоть до уголовной за достоверность внесенных в систему сведений.

Ранее сообщалось, что эксперимент по онлайн-продаже вина по биометрии начнется в следующем году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами