Российская команда победила на чемпионате Европы по танцам с собаками

Пес Ларри и две петербурженки победили на ЧЕ по танцам с собаками в Швейцарии
Shutterstock/Pavel Hlystov

В Швейцарии завершился чемпионат Европы по танцам с собаками. Пес по кличке Ларри и две жительницы Санкт-Петербурга заняли первые места, пишет РЕН ТВ.

Соревнования проводились в дисциплинах «движение рядом под музыку» и «фристайл».

Участницы из Санкт-Петербурга завоевали первые места в обеих категориях: Людмила Ейбогина стала победительницей в категории «Движение», а Любовь Шинкаревич завоевала золотую медаль за «Фристайл».

Людмила Ейбогина выступала со своим девятилетним псом Ларри, породы бордер-колли. Во время выступления Ларри кружился вокруг своей партнерши, четко чувствуя ритм музыки.

«Мы хотели выиграть — мы выиграли. Ларри — потрясающий пес. Он может все и даже больше. <...> Нас очень тепло встречали», — рассказала хозяйка Ларри Людмила Ейбогина.

До этого научным путем было подтверждено, что собаки способны распознавать эмоциональное состояние человека.

Ранее кинолог рассказал, как понять собачий язык.

