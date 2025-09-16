Правоохранители задержали генерального директора «Суперметалла» Васекина

Сотрудники правоохранительных органов задержали на выходе из больницы генерального директора научно-производственного комплекса «Суперметалл» Василия Васекина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По имеющимся сведениям, Васекина везут в отдел полиции подмосковного Солнечногорска.

14 сентября стало известно, что Солнечногорский суд заочно арестовал и объявил в розыск Васекина. Как сообщила газета «Коммерсантъ», 67-летнего заслуженного химика РФ обвиняют в том, что он обманул партнера на 50 млн рублей и не сдал государству на очистку от примесей поступивший из-за границы сплав драгоценных металлов на 2,4 млрд рублей. Процесс приостановили, потому что совладелец «Суперметалла» находился в больнице, где ему сделали две операции на сердце. Затем суд счел, что Васекин скрывается.

Следствие утверждает, что обвиняемый вместе с бизнесменом Сергеем Перельманом обманули партнера, который в 2018-м собирался купить треть акций ООО «Институт базальтовых волокон» (ИБВ). Три предпринимателя собирались ликвидировать организацию и разделить между собой акции основного актива «Суперметалл». Истец рассказал, что передал Васекину и его партнеру 52 млн руб. наличными, но остался без доступа к «Суперметаллу», а ИБВ продолжил существование.

Ранее отсудивший у IKEA 25 млрд рублей бизнесмен получил новый срок.