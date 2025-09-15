На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У экс-советницы израильского министра нашли нарколабораторию

Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Израиле у министра социального равенства Мэй Голан прошли обыски, а в жилище одной из ее помощниц обнаружена нарколаборатория по культивации каннабиса. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post.

Полиция 15 сентября провела обыск в рабочем кабинете ультраправого политика Мэй Голан по подозрению в финансовых нарушениях, включая нецелевое использование бюджетных средств и мошенничество. Также был арестован адвокат Голан, ранее занимавший должность ее советника.

В ходе обысков в доме советницы министра (ее имя пока не разглашается) была обнаружена нарколаборатория. По сообщениям местной прессы, за выращивание марихуаны отвечал ее супруг.

Как сообщает The Times of Israel, расследование в отношении Голан ведется уже несколько месяцев. Сегодня планировался ее допрос в качестве подозреваемой. Голан заявила о готовности «рассмотреть возможность» дачи показаний после освобождения ее соратников. Она утверждает, что «нет никаких оснований для подозрений» в ее адрес, назвав уголовное преследование «нечистой игрой».

Она также заявила об отказе сотрудничать со следствием, которое, по ее мнению, «угрожает невиновным людям лишь за то, что они работали или все еще работают с Мэй Голан».

Ранее стало известно, кто снабжает наркотиками Зеленского и Ермака.

