Поправки к закону об энергетиках перенесли на будущий год

Срок вступления в силу изменений в законодательство о рекламе, касающихся продвижения энергетических напитков, отложен с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным источника издания, это произошло из-за того, что разработчики не успели подготовить поправки ко второму чтению. Уточненная версия законопроекта подразумевает усиление контроля над маркетингом энергетиков, включая запрет на таргетирование рекламы на несовершеннолетних и упоминание витаминных комплексов и БАД в составе продукции.

Изначально обсуждался дополнительный запрет на использование образов людей и животных в рекламе, в том числе мультипликационных, однако, по словам источника, это предложение было отклонено. Информацию о переносе сроков вступления закона в силу подтвердил один из его разработчиков.

Специалисты прогнозируют, что новые ограничения окажут негативное влияние на объемы их продаж.

Ранее у кофе выявили важное преимущество в сравнении с энергетиками.