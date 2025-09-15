Онищенко рассказал об опасности браков между двоюродными братьями и сестрами

Онищенко: браки между двоюродными братьями и сестрами приводят к вырождению

Браки между двоюродными братьями и сестрами повышают риск появления на свет детей с врожденными дефектами и приводят к ухудшению генофонда, заявил в беседе с Life академик РАН Геннадий Онищенко.

«Оно [кровосмешение] негативно сказывается на генофонде и здоровье населения в целом, поэтому в большинстве обществ и государств существуют строгие запреты и ограничения на подобные союзы», — объяснил Онищенко.

Он добавил, что запреты на такие браки обосновываются этическими, социальными и медицинскими причинами.

15 сентября депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя в беседе с «Газетой.Ru» запрет браков между двоюродными братьями и сестрами в Азербайджане, высказался за введение подобных ограничений и в России.

По его словам, несмотря на недопустимость таких союзов с моральной точки зрения, в законодательстве существует пробел, который необходимо устранить. Парламентарий пообещал заняться этим в ближайшее время.

