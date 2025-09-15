«Задело по касательной»: в Ленобласти под электричку попала пожилая женщина

В Ленобласти пенсионерка попала под электричку и выжила

В Ленинградской области под колеса электрички угодила пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошел 12 сентября на перегоне между станциями «Горы» и «Мга». Как установили правоохранители, 78-летняя пенсионерка предприняла попытку перейти железнодорожные пути в неположенном месте, но не рассчитала расстояние до приближавшейся электрички.

«Машинист поезда, заметив человека, подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Женщину задело по касательной. Потерпевшая госпитализирована», — рассказали в ведомстве, не уточнив состояние пострадавшей.

В тот день поезда следовали с опозданием на один час. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

