На Урале мать придавила младенца во время сна, ребенка не спасли

На Урале мать будут судить за то, что она придавила младенца во сне

В Свердловской области женщина стала фигуранткой уголовного дела после того, как придавила младенца во сне. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Красноуфимске. По версии следствия, 38-летняя мать положила рядом с собой трехмесячного младенца, но позже заснула. Придавив ребенка, она перекрыла ему дыхательные пути. В результате пострадавший не выжил.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, о подобных последствиях женщину предупреждали. Спустя несколько дней после рождения младенца, домой к ней пришли медики. Во время визита они разъяснили россиянке, что матери нельзя спать с ребенком. Тем не менее, мать эти рекомендации проигнорировала.

В отношении родительницы возбудили уголовное дело. Сотрудники СК РФ допросили свидетелей, осмотрели место и провели другие необходимые мероприятия. Расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

