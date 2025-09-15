На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале мать придавила младенца во время сна, ребенка не спасли

На Урале мать будут судить за то, что она придавила младенца во сне
Shutterstock

В Свердловской области женщина стала фигуранткой уголовного дела после того, как придавила младенца во сне. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Красноуфимске. По версии следствия, 38-летняя мать положила рядом с собой трехмесячного младенца, но позже заснула. Придавив ребенка, она перекрыла ему дыхательные пути. В результате пострадавший не выжил.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, о подобных последствиях женщину предупреждали. Спустя несколько дней после рождения младенца, домой к ней пришли медики. Во время визита они разъяснили россиянке, что матери нельзя спать с ребенком. Тем не менее, мать эти рекомендации проигнорировала.

В отношении родительницы возбудили уголовное дело. Сотрудники СК РФ допросили свидетелей, осмотрели место и провели другие необходимые мероприятия. Расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

