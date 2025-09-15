На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, можно ли оставлять зарядное устройство в розетке

IT-эксперт Аверьянов: в розетке можно оставлять только оригинальные адаптеры
true
true
true
close
Apple

Зарядное устройство можно оставлять в розетке при условии, что оно оригинальное или сертифицированное. Об этом в интервью RT сообщил гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.

«Современные адаптеры имеют контроллеры, отключающие ток после полной зарядки, что минимизирует энергопотребление и риски. Однако при использовании некачественных адаптеров или использовании поврежденных устройств они могут перегреваться или вызывать короткое замыкание», — предупредил специалист.

Он напомнил, что несертифицированные устройства неоднократно становились причиной пожаров.

До этого компания Nintendo призвала владельцев консоли Nintendo Switch 2 использовать только оригинальные аксессуары для зарядки.

Поводом для публикации стала жалоба одного из пользователей, чья консоль вышла из строя в результате использования неофициального зарядного устройства. Nintendo выполнила ремонт бесплатно, но напомнила, что для безопасной эксплуатации необходимо использовать оригинальную док-станцию и адаптер питания либо аксессуары с маркировкой Official Nintendo Licensed Product.

Ранее россиянам объяснили, почему опасно спать с телефоном под подушкой.

