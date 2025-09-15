На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зооботсаду в Казани передали двух амурских котят со сложной судьбой

В зооботсад Казани прибыли два амурских тигренка со сложной судьбой
В зооботсад Казани из Хабаровского края прибыли два подросших амурских тигренка с непростой судьбой. Сообщение о прибытии «полосатого рейса» появилось на официальной странице зооботсада во «ВКонтакте».

«В зооботсаду пополнение — из Хабаровска к нам приехали пара амурских тигров. Хищники проделали большой путь: сначала на самолете из родного края в Москву, а оттуда в Казань», — написали сотрудники сада.

В пресс-службе рассказали, что самца изъяли из природы зимой 2024 года. У его матери был травмирован глаз, и самка стала заходить в населенные пункты в поисках еды, приводя с собой тигренка. Было принято решение забрать детеныша для его безопасности.

Маленькую самку нашли весной 2025 года — по неизвестной причине она осталась без матери и начала выходить к людям в поисках еды. Оба тигренка были в истощенном состоянии, но прошли реабилитацию и восстановились.

«Подросшие особи при необходимости, в рамках программы по размножению и сохранению Амурских тигров Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов смогут сформировать пару и принести потомство», — рассказали в зоопарке.

Сейчас животных поместили на карантин.

Ранее детеныша амурского тигра изъяли из квартиры жителя ЛНР.

