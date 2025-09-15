Празднование дня рождения в Забайкалье закончилось массовой дракой из-за девушек

В Забайкалье произошла массовая драка в китайском кафе. Об этом сообщает Chita.Ru.

Инцидент произошел в ночь на 13 сентября в китайском кафе в городе Чернышевске. Пьяные гости заведения устроили потасовку из-за бытового конфликта. По информации главы округа, драка произошла между строителями из Бурятии и местными жителями, когда первые начали проявлять внимание к девушкам в заведении.

Как видно на кадрах с места происшествия, в ходе драки летела мебель и посуда, однако никто из участников после случившегося не обратился за медицинской помощью и не подал заявление в полицию. По предварительной информации, претензий друг к другу участники инцидента не имеют. Полицейские провели опрос всех участников драки.

