Россиянка стала новой «Миссис Европа»

Жительница Владивостока Анастасия Белик стала новой «Миссис Европа»
Anastasia Belik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Владивостока Анастасия Белик стала победительницей в международном конкурсе красоты «Миссис Европа — 2025» (Mrs. Europe 2025). Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает ТАСС.

По политическим причинам девушка выступала без поддержки и с лентой «Дальний Восток». Она стала первой дальневосточницей, победившей в международном конкурсе такого уровня, отмечается в сообщении.

Анастасии Белик 31 год. Она работает визажистом, вместе с мужем воспитывает сына и занимается благотворительностью. В 2025 году девушка одержала победу в конкурсе «Миссис Владивосток», а затем завоевала титул «Первая вице-миссис Россия Европа» на национальном этапе.

Конкурс «Миссис Европа - 2025» проходил в Болгарии с 10 по 14 сентября. В нем приняли участие представительницы в возрасте от 22 до 43 лет из стран ЕС, Турции, Сербии, Черногории, Украины. Второй год подряд в конкурсе побеждает представительница России.

В 2024 году победу в этом международном конкурсе одержала модель Динара Саляхова из Казани.

Ранее ученые раскрыли секрет привлекательности для противоположного пола.

