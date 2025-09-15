Ежи в Москве начали готовиться к зиме

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Mos.ru: в столице ежи начали готовиться к зиме, набирая вес
true
true
true
close
Shutterstock/Thanisnan Sukprasert

Ежи в Москве начали зажировку термин, обозначающий процесс набора веса животными в преддверии зимних холодов, готовясь к зиме и набирая вес. Об этом сообщает портал mos.ru.

Для зимовки ежи должны набрать не менее 750 г веса, поэтому они активно охотятся. После набора массы животные должны найти укрытие и до наступления холодов впасть в спячку. Когда еж засыпает, температура его тела падает до +2°C, а сердцебиение и дыхание замедляются.

«Осенью зверек активно питается жуками, дождевыми червями, улитками, слизнями, мышами и ящерицами. Вопреки популярному мифу, ежи не едят яблоки и не пьют молоко, которое вредно для них», — говорится в публикации.

Жителям столицы дали совет, как лучше всего помочь ежам в этот период — не мешать. Владельцам собак стоит выгуливать своих питомцев на поводке.

В феврале врач-инфекционист АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов говорил, что аномально теплая зима может не только радовать людей, но и создавать определенные инфекционные риски. Влияние потепления на экосистему, миграцию животных и активность переносчиков заболеваний может стать угрозой для здоровья людей и домашних животных.

Ранее к спешащим к метро москвичам вышел лось.

