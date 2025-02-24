Россиян предупредили об инфекционных рисках из-за теплой зимы

Аномально теплая зима может не только радовать людей, но и создавать определенные инфекционные риски. Влияние потепления на экосистему, миграцию животных и активность переносчиков заболеваний может стать угрозой для здоровья людей и домашних животных, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист АО «Медицина», доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Так, с изменением климата и повышением среднегодовых температур, а также с уменьшением снежного покрова, миграция различных видов животных и насекомых на север становится более вероятной. Среди них — комары, клещи и летучие мыши, которые могут привести к распространению заболеваний, ранее не характерных для северных регионов.

«Некоторые виды комаров, такие как тигровый комар Aedes albopictus, могут перемещаться в более северные регионы. Эти комары являются переносчиками вирусов Зика, денге и вируса западного Нила. Потепление создает благоприятные условия для их размножения, что увеличивает вероятность появления этих заболеваний», — отметил он.

С увеличением температуры клещи, такие как Ixodes ricinus (европейский лесной клещ), могут продолжать размножаться и распространяться на север, что увеличивает риск заражения болезнью Лайма и анаплазмозом.

Миграция летучих мышей, которые являются носителями вируса бешенства и других инфекций, также может быть связана с теплыми зимами. Это увеличивает вероятность встреч с этими животными.

«Кроме того, повышение температуры способствует размножению мелких животных, таких как грызуны, белки и ежи, которые могут быть переносчиками инфекций, таких как лептоспироз и токсоплазмоз», — сказал врач.

По словам врача, теплая зима действительно представляет собой фактор риска для увеличения численности некоторых видов переносчиков заболеваний.

«Это может привести к распространению заболеваний, с которыми ранее местное население не сталкивалось. Важно следить за состоянием экосистемы и проводить регулярные профилактические мероприятия, чтобы предотвратить вспышки инфекций», — добавил эксперт.

Существует несколько способов минимизировать риски, связанные с теплыми зимами.

«Избегать контактов с дикими животными, особенно с грызунами и летучими мышами, которые могут быть носителями инфекций. Использовать репелленты и защитную одежду при нахождении в лесу или на природе, особенно в тех регионах, где высока вероятность контакта с переносчиками инфекций. Проводить профилактические прививки для домашних животных и следить за их состоянием здоровья, особенно если они контактируют с возможными источниками заболеваний. Следить за статистикой заболеваемости и при первых признаках эпидемий или вспышек инфекций, связанных с дикой природой, обращаться за медицинской помощью», — объяснил он.

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