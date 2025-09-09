Завершен сбор предложений по усовершенствованию ЕГЭ

Рособрнадзор завершил сбор предложений от участников единого госэкзамена (ЕГЭ), их родителей и учителей о том, что нужно улучшить в организации экзамена. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.

«Опросы ежегодно проводятся службой после завершения основного периода ЕГЭ. Всего на специальный почтовый ящик поступило около 200 предложений», – уточнили в Рособрнадзоре.

Большинство поступивших предложений направлены на совершенствование порядка проведения экзаменов. Так, предлагается размещать в личных кабинетах участников ЕГЭ аудиозаписи с ответами на устную часть по иностранным языкам. Также в числе инициатив – оптимизация выдачи дополнительных бланков ответов и проверка калькуляторов, а также разрешение использования калькуляторов на профильной математике. Помимо этого, было высказано предложение ввести специальный дресс-код для участников экзамена, исключающий ношение пиджаков и других предметов одежды, в которых возможно спрятать видеокамеры и средства связи.

Особое внимание участники ЕГЭ уделили условиям проведения экзаменов. К примеру, поступило предложение организовать питьевой режим во всех пунктах и разрешить приносить портативные вентиляторы. В числе других инициатив – разделение экзамена по русскому языку на базовый и профильный уровни, увеличение продолжительности некоторых экзаменов, совершенствование контрольных измерительных материалов, а также введение экспериментальной части в ЕГЭ по физике.

Традиционно поступили призывы к отмене ЕГЭ, однако в Рособрнадзоре отметили, что были и сообщения в поддержку сохранения этой формы экзаменов. Все предложения и замечания будут тщательно рассмотрены специалистами Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений, сообщили в ведомстве.

Ранее в Рособрнадзоре пообещали привести ЕГЭ в строгое соответствие школьной программе.