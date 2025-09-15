На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кемерове жители заметили семью моржей, устроивших заплыв на Томи

Кадр из видео/Telegram-канал «Вести Кузбасс | Новости»

Жители Кемерово заметили семью моржей, которые переплывали через реку Томь. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на видеоматериалы, появившиеся в интернете.

На опубликованных в сети кадрах видно, что трое животных плывут друг за другом по воде. Предположительно это мать и ее детеныши.

«Возглавляет «заплыв» лось побольше, за ним следует совсем крохотный лосенок, а замыкает троицу второй небольшой представитель. Автор видео упоминает, что это лосиха и 2 ее «малыша» плывут рядом», — добавили в сообщении.

Местные жители отметили, что заплыв проходит в условиях холодной осенней погоды.

В январе Telegram-канал «Ямал 1» сообщал, что в ямальской деревне Сабетта 9 января морж лежал на трассе. В сообщении уточнили, что «в Сабетте морж решил прилечь отдохнуть прямо посреди дороги». На место пришлось вызывать спасателей.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как на заснеженной дороге лежит морж. Рядом с ним припаркован автомобиль спецслужб. Спасатели готовятся к эвакуации животного.

Ранее россиян призвали сдать в зоопарки своих змей, моржей и медведей.

