Два пятилетних ребенка отравились таблетками, найденными на улице

В Оренбургской области два ребенка отравились таблетками, найденными на улице
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Оренбургской области любопытство пятилетних брата и сестры едва не обернулось для них трагедией. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ОМВД Новоорского района области.

Как рассказала мать пострадавших, ее сын и дочь гуляли на улице и нашли на земле блистер с лекарственным препаратом. Дети попробовали по таблетке, и вскоре почувствовали себя плохо. По словам родительницы, дети были вялыми, апатичными — и она, заподозрив неладное, вызвала скорую.

Медики оперативно прибыли на вызов и оказали детям необходимую помощь. По информации издания, жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Лекарства, найденные на улице, отправлены на экспертизу. Правоохранительные органы выясняют, как они оказались на улице.

Ранее сообщалось, что петербургская школьница попала в больницу, отравившись таблетками, которыми ее угостили.

