Школьников в Литве будут обучать управлению БПЛА

Le Parisien: школьников в Литве начали обучать управлению беспилотниками
true
true
true
close
Shutterstock

Школьников в Литве будут обучать управлению беспилотниками, пишет французская газета Le Parisien.

По информации издания, учащиеся средней и старшей школы будут осваивать сборку, программирование и управление беспилотниками. Программа рассчитана на четыре года, ее подготовили министерство обороны, министерство образования и местные органы власти Литвы.

Авторы публикации посетили школу в городе Кедайняй. Там девять школьников в возрасте от 10 до 14 лет уже проходят обучение. Во время занятий они используют шлемы дополненной реальности, а также 3D-принтеры для изготовления деталей дронов. Один из учеников сказал газете, что дроны очень полезны, они могут «переносить бомбы и скидывать их на [вражеские] танки».

«Можно рассчитывать, что от 10 до 15% этих школьников продолжат свое обучение в области инженерного дела», — поделился директор Литовского агентства неформального образования (LINEŠA) Валдас Янкаускас.

Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил, что польские команды по борьбе с беспилотниками пройдут обучение у украинских специалистов, чтобы защититься от будущих атак.

Министр отметил, что Украина располагает лучшим оборудованием и современным опытом противодействия ВС РФ.

Ранее NYT назвала Россию «империей беспилотников».

