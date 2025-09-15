Мать пропавшего во время заплыва в Босфоре россиянина сообщила о проблемах в поисках сына

Мать пропавшего во время заплыва в Босфоре российского пловца Николая Свечникова Галина рассказала о проблемах в поисках сына. Ее слова приводит РИА Новости.

«Николая мы ждем домой и надеемся, что расширят поиски в Мраморном море. Там есть островки, если смотреть по карте. И обитаемые, и нет. Вдруг он там», — заявила мать пловца.

Она отметила, что особое беспокойство вызывает тот факт, что сына не получается объявить в международный розыск и приходится полагаться только на Красный Крест. Галина выразила надежду, что планы реализуются успешно.

Женщина подчеркнула, что адвокат из Турции помог ей добиться расширения поисковой операции, однако на данный момент это не принесло результата. Поисковые отряды, по ее словам, обещали осмотреть Мраморное море, однако отчетов об операции не было предоставлено. По информации адвоката, поиски ведутся только на Босфоре.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Ранее жена пропавшего в Босфоре российского пловца нашла виновных.