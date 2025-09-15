Врач рассказал, как подбираются лекарства от гипертонии

Врачи подбирают лекарственные препараты для пациентов с гипертонией в зависимости от механизмов развития недуга. Об этом в интервью kp.ru рассказал руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии им. акад. Е.И. Чазова Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Сергей Бойцов.

По его словам, на сегодняшний день известный четыре-пять таких механизмов, при этом у одного пациента их может быть несколько. В связи с этим для контроля давления может потребоваться не один препарат. Врач добавил, что некоторые из них могут не подойти людям индивидуально.

«Как правило, для взятия гипертонии под контроль требуется два-три препарата. Если давление не удается привести к целевым значениям (они отличаются в зависимости от возраста и сопутствующих болезней) с помощью трех лекарств, гипертония считается резистентной. То есть устойчивой к лечению. Это порядка 5-10% случаев. В таких ситуациях назначаются четыре класса препаратов, могут повышаться дозы», — сказал Бойцов.

Международное исследование до этого доказало эффективность экспериментального препарата, способного снижать артериальное давление у пациентов, которым не помогают стандартные лекарства. Речь идет о препарате Baxdrostat (баксдростат), который относится к классу так называемых ингибиторов альдостерон-синтазы.

