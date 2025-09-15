На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, как подбираются лекарства от гипертонии

Врач Бойцов: пациенту с гипертонией могут потребоваться несколько лекарств
true
true
true
close
PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Врачи подбирают лекарственные препараты для пациентов с гипертонией в зависимости от механизмов развития недуга. Об этом в интервью kp.ru рассказал руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии им. акад. Е.И. Чазова Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Сергей Бойцов.

По его словам, на сегодняшний день известный четыре-пять таких механизмов, при этом у одного пациента их может быть несколько. В связи с этим для контроля давления может потребоваться не один препарат. Врач добавил, что некоторые из них могут не подойти людям индивидуально.

«Как правило, для взятия гипертонии под контроль требуется два-три препарата. Если давление не удается привести к целевым значениям (они отличаются в зависимости от возраста и сопутствующих болезней) с помощью трех лекарств, гипертония считается резистентной. То есть устойчивой к лечению. Это порядка 5-10% случаев. В таких ситуациях назначаются четыре класса препаратов, могут повышаться дозы», — сказал Бойцов.

Международное исследование до этого доказало эффективность экспериментального препарата, способного снижать артериальное давление у пациентов, которым не помогают стандартные лекарства. Речь идет о препарате Baxdrostat (баксдростат), который относится к классу так называемых ингибиторов альдостерон-синтазы.

Ранее была названа безопасная для пожилых гипертоников дневная норма сыра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами