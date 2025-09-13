На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа безопасная для пожилых гипертоников дневная норма сыра

В пожилом возрасте при наличии сердечно-сосудистых заболеваний в день можно съедать не более 30 граммов сыра, а при хорошем здоровье – не более 50 граммов. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор экспериментально-производственного центра сыроделия Университета РОСБИОТЕХ Елена Сидорова.

Пожилой возраст выступает фактором риска развития таких патологий, как гипертония и атеросклероз. Технолог Сидорова отмечает, что при наличии таких заболеваний допустимое количество сыра составляет 20–30 граммов в день. При этом от жирных и твердых сортов, таких как пармезан, лучше отказаться.

«Для людей старшего возраста полезны сыры, богатые кальцием, с умеренным содержанием жира. Рекомендуется выбирать сорта из натурального коровьего пастеризованного молока», – рассказала «Газете.Ru» специалист.

Также при выборе сыра Сидорова порекомендовала отдавать предпочтение видам с высоким содержанием белка. Примерами полезных вариантов могут быть рикотта, легкая брынза или фета. Однако индивидуальные рекомендации по питанию, особенно при наличии хронических заболеваний, должен давать лечащий врач или диетолог.

«Даже низкожирные сорта сыра могут быть противопоказаны в случае тяжелых форм гипертонии или почечной недостаточности», – предупредила эксперт.

Специалист напомнила, что даже здоровым людям нужно следить за рационом и по возможности придерживаться рекомендуемой нормы.

«По данным ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» норма составляет до 50 г твердого сыра в сутки», – заключила технолог.

Ранее была названа самая полезная диета при «гиперактивной» щитовидной железе.

