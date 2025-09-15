В России могут усилить подготовку пилотов легких самолетов

В России планируют усовершенствовать подготовку пилотов, управляющих легкими самолетами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо председателя правления Ассоциации малых авиационных предприятий (МалАП) Сергея Детенышева на имя руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

По словам главы МалАП, в настоящее время должны контроль за навыками коммерческих пилотов отсутствует. В частности, как следует из письма, при выпуске из авиационных учебных центров пилоты сдают экзамены тем же людям, которые их обучали. Росавиация при этом процесс не контролирует, отметил Детенышев. Это, по его мнению, может привести к угрозе для жизни и здоровья человека.

«Необходимо, чтобы практический экзамен принимали независимые уполномоченные инструкторы Росавиации. Именно на основании их оценок должны выдаваться свидетельства пилотов. Примерно также обстоит дело у автомобилистов. Они учатся в автошколе, а экзамены на права сдают в ГАИ», — сказал руководитель Авиационного учебного центра «Гагарин», член правления МалАП Сергей Бондарь.

5 сентября легкомоторный самолет потерпел крушение в городе Луховицы в Московской области. На место выдвинулись экстренные службы. По предварительной информации, пилот не выжил.

