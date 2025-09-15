«Русские — враги»: задержанный в Афганистане ученый пожаловался на издевательства

Вернувшийся из Афганистана этнограф Каверин заявил о побоях и оскорблениях от талибов

Российский этнограф Святослав Каверин, вернувшийся в Россию после почти двух месяцев в СИЗО в Афганистане, заявил, что талибы (движение внесено в список террористических организаций) оскорбляли и били его на допросах, а также угрожали электрошоком.

«На следующее утро [после моего задержания] пришел начальник местной разведки, очень грубо со мной разговаривал. Припомнил войну с Советским Союзом, говорил, что русские — это враги, что «мы никогда не будем с вами друзьями», что правительство России — кафиры, с которыми не следует сотрудничать», — рассказал ученый в интервью «Газете.Ru».

По словам Каверина, насилие к нему применяли «немножко, для устрашения» — таким образом талибы пытались заставить его признаться в шпионаже.

«[Били] слегка, по местным меркам, условно говоря, «погладили». Били кулаком и палкой немножко, для устрашения. Было заметно, что человек сдерживается и старается не оставить синяков. Больше угрожали. Электрошокером, обещали переломать кости, избить в котлету, «выдавить глаза, чтобы смотрели в другую сторону», позвонить детям со словами: «Ищите себе другого отца», и много всего прочего. Глумились много: «Ты тут сдохнешь», — поделился этнограф.

Как считает ученый, талибов могло спровоцировать то, что при обыске в его вещах нашли пачку старых открыток, которые он купил в столичном магазине. Среди них были портреты полевого командира Ахмада Шах Масуда, которого Каверин назвал главным врагом «Талибана».

Как россиянину удалось благополучно вернуться домой, как к нему относились сокамерники и как в целом изменилась жизнь в Афганистане при талибах — в интервью Каверина «Газете.Ru».

