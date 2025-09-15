Больше половины россиян используют нейросети для рабочей переписки

Более половины россиян хотя бы раз использовали ChatGPT или другой сервис, чтобы сформулировать рабочее сообщение. Чаще всего это делают, чтобы подобрать удачную формулировку. Переписка становится привычнее устного общения: 52% сотрудников признаются, что им комфортнее общаться в чатах, чем заводить смол ток в коридоре с коллегой.

Это показало исследование Контур.Толк, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большая часть респондентов (77%) отметили, что замечают разницу в общении коллег из других поколений: 35% — часто, 42% — в зависимости от ситуации. В основном трудности связаны с использованием противоречащих друг другу стилей (28%), частотой и способом коммуникации (24%), а также разным ожиданиям от скорости ответа собеседника (21%): если старшие сотрудники предпочитают звонки и письма, то младшие чувствуют себя комфортнее в чатах и мессенджерах. Миллениалы, совмещающие оба подхода, нередко выступают своеобразными «посредниками» между бумерами и зумерами.

Каждый третий опрошенный (35%) отметил, что такие различия регулярно приводят к недопониманию: например, кто-то воспринимает тон общения как слишком сухой или, наоборот, чрезмерно фамильярный. В то же время почти половина сотрудников (42%) соглашаются, что такие недопонимания не столь критичны, и стараются сразу обсуждать ситуацию с коллегами.

Чтобы наладить диалог между поколениями, компании чаще всего используют корпоративные чаты (24%), поощряют нерабочие активности (23%), наставничество и обмен опытом (18%). Также работодатели стремятся утвердить договоренности о «цифровом этикете» (17%), например, правила, касающиеся времени отправки сообщений или форматов обращения. Такой подход помогает сглаживать недопонимания и снижать напряжение в командах.

Еще одна тенденция — рост объемов цифровой переписки. Более половины опрошенных россиян (52%) согласны, что чаты и рабочие мессенджеры постепенно вытесняют устное обсуждение и смол ток. При этом 20% из них отмечают, что письменная коммуникация мешает им развивать навыки общения, а порой сильнее затягивает процесс согласования. Из-за этого рабочие коммуникации становятся более «сухими», а сотрудники реже ведут непринужденные разговоры.

Отдельно респонденты высказались о роли искусственного интеллекта в деловой переписке. 57% уже пробовали использовать ChatGPT или другой сервис, чтобы составить сообщение, что говорит о влиянии цифровизации не только на каналы, но и на сам процесс коммуникации.

При этом отношение к ИИ заметно различается у представителей разных поколений. Миллениалы чаще других применяют ChatGPT — 14% постоянно. Зумеры используют ИИ эпизодически: 26% обращаются к нему «иногда, чтобы проверить фактуру или получить совет», но лишь 8% делают это регулярно. А вот поколение X оказалось наиболее консервативным: 42% никогда не пробовали ИИ для составления сообщений коллегам. Пока ИИ воспринимается как вспомогательный инструмент.

«Теория поколений позволяет выявить статистические закономерности, но это не значит, что каждый представитель поколения выявленным тенденциям следует. Конфликт возникает там, где ожидания не совпадают. Компании могут снизить напряжение, задавая единые правила коммуникации, а также используя новые инструменты, включая ИИ. Нейросети помогают сотрудникам автоматически готовить протоколы встреч, фиксировать договоренности и тем самым позволяют сокращать разрыв между ожиданиями друг от друга», — комментирует Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы Толк в Контуре.

