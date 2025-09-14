На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кемерово пациент украл телефон делавшей уколы медсестры, но попался из-за селфи

В Кемерово мужчина похитил смартфон медсестры, его вычислили по селфи
true
true
true
close
Marijus Auruskevicius/Shutterstock

В Кемерово пациент больницы украл телефон у медсестры, но его вычислили из-за случайных селфи. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МВД России по области.

В полиции рассказали, что в ноябре 2024 года медсестра ставила уколы в палате, где находился пациент. Во время процедуры она положила телефон на тумбочку, а потом забыла его забрать и ушла. 27-летний мужчина унес гаджет домой. Он пытался разблокировать смартфон и случайно сделал несколько снимков своего лица. В итоге похититель не смог воспользоваться гаджетом и выбросил его. После обнаружения фото мужчину вычислили.

По данным МВД, ущерб от кражи составил 100 тыс. руб. Суд счел мужчину виновным в краже и приговорил к 240 часам обязательных работ.

В августе стало известно, что житель Вологды похитил 36 смартфонов Apple из магазина. Он проник в подсобное помещение, убедившись, что за ним никто не наблюдает. Там он взял со стеллажа 36 iPhone, сложил их в свою спортивную сумку и скрылся, не оплачивая товар. Причиненный ущерб оценили в более чем 3 млн руб.

Ранее на Камчатке женщина пришла в отдел полиции жаловаться и совершила там кражу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами