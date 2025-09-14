В Кемерово пациент украл телефон делавшей уколы медсестры, но попался из-за селфи

В Кемерово пациент больницы украл телефон у медсестры, но его вычислили из-за случайных селфи. Об этом сообщает в Telegram-канале управление МВД России по области.

В полиции рассказали, что в ноябре 2024 года медсестра ставила уколы в палате, где находился пациент. Во время процедуры она положила телефон на тумбочку, а потом забыла его забрать и ушла. 27-летний мужчина унес гаджет домой. Он пытался разблокировать смартфон и случайно сделал несколько снимков своего лица. В итоге похититель не смог воспользоваться гаджетом и выбросил его. После обнаружения фото мужчину вычислили.

По данным МВД, ущерб от кражи составил 100 тыс. руб. Суд счел мужчину виновным в краже и приговорил к 240 часам обязательных работ.

В августе стало известно, что житель Вологды похитил 36 смартфонов Apple из магазина. Он проник в подсобное помещение, убедившись, что за ним никто не наблюдает. Там он взял со стеллажа 36 iPhone, сложил их в свою спортивную сумку и скрылся, не оплачивая товар. Причиненный ущерб оценили в более чем 3 млн руб.

Ранее на Камчатке женщина пришла в отдел полиции жаловаться и совершила там кражу.