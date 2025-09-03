На Камчатке женщина пришла в отдел полиции, чтобы подать жалобу, и совершила там кражу

На Камчатке женщине назначили обязательные работы за кражу в отделе полиции

Жительница Камчатского края совершила кражу в отделе полиции, куда пришла в статусе потерпевшей. Об этом сообщает ИА «Кам24».

В июне этого года 51-летняя жительница города Елизово пришла в отдел внутренних дел, чтобы заявить о совершенном в ее отношении имущественном преступлении. Уже после подписания бумаг женщина увидела на скамье спящего мужчину и его телефон, который лежал рядом на столе.

Тогда посетительница сделала вид, что будит владельца, забрала гаджет и покинула отделение. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, поэтому воровку быстро разыскали, а смартфон вернули мужчине. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража».

В итоге суд признал ее виновной и назначил 240 часов обязательных работ.

Ранее россиянка украла у коллеги ключи, чтобы отучить разбрасывать вещи, и ограбила ее квартиру.