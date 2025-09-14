На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае заканчивается мусор, который можно сжигать

FT: в Китае заканчивается мусор для мусоросжигательных заводов
Михаил Воскресенский/РИА Новости

На китайских мусоросжигательных заводах заканчивается мусор для сжигания. Об этом пишет Financial Times (FT).

Авторы связывают сокращение количества доступного мусора с замедлением потребления, снижением численности населения и улучшением управления отходами в стране.

«Десять лет назад Китай вложил значительные средства в огромную сеть заводов по сжиганию отходов, чтобы справиться с «мусорными осадами», поразившими его города», — сказано в материале.

В настоящее время их мощности оказались выше, чем объем ежегодно генерируемых отходов. Из-за этого некоторые заводы простаивают, другие вынуждены закупать мусор.

До этого ученые Пермского Политеха выяснили, что состав твердых коммунальных отходов сильно меняется в зависимости от времени года, и эти колебания необходимо учитывать при работе мусоросжигательных заводов.

В 2024 году в России образовалось 47,5 млн тонн ТКО, большая часть которых до сих пор отправляется на свалки. Сжигание остается одним из самых эффективных способов утилизации: оно сокращает объем мусора на 90% и позволяет вырабатывать энергию. Однако количество энергии отходов зависит от их состава и свойств, а они, как показали исследования, напрямую связаны с сезонностью.

Ранее Путин напомнил Чемезову про должок по строительству мусоросжигательных заводов.

