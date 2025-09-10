В Перми нашли способ оптимизировать работу мусоросжигательных заводов

ПНИПУ: состав коммунальных отходов сильно меняется в зависимости от времени года

Ученые Пермского Политеха выяснили, что состав твердых коммунальных отходов сильно меняется в зависимости от времени года, и эти колебания необходимо учитывать при работе мусоросжигательных заводов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В 2024 году в России образовалось 47,5 млн тонн ТКО, большая часть которых до сих пор отправляется на свалки. Сжигание остается одним из самых эффективных способов утилизации: оно сокращает объем мусора на 90% и позволяет вырабатывать энергию. Однако количество энергии отходов зависит от их состава и свойств, а они, как показали исследования, напрямую связаны с сезонностью.

«Весной в мусоре преобладает макулатура, в том числе школьные тетради, осенью — влажные пищевые остатки от сезонных овощей и фруктов, зимой растет доля стекла, а летом — количество песка и земли после уборки территорий», — рассказал Степан Полыгалов, доцент кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ.

Ученые определили влажность, зольность и теплоту сгорания отходов, чтобы оценить их пригодность для энергетической переработки. Оказалось, что осенью из-за высокой влажности сырье плохо горит и требует предварительной сушки. Зимой и весной, напротив, преобладает сухое сырье, богатое бумагой и пластиком, которое легко воспламеняется и дает много энергии. Летом песок и инертные частицы снижают эффективность процесса.

«В осенний период необходимо предусматривать этап предварительной сушки для повышения калорийности отходов, а зимой и весной от этого можно отказаться, что позволит сократить энергозатраты», — пояснил Полыгалов.

По словам исследователей, данные о сезонных изменениях состава ТКО можно использовать для оптимизации технологий сжигания и вторичной переработки, а также для выбора наиболее подходящих методов утилизации в конкретный период года. Это позволит эффективнее использовать отходы как источник энергии и снизить экологический ущерб.

