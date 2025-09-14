На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд заочно арестовал совладельца НПК «Суперметалл» после двух операций на сердце

Суд заочно арестовал и объявил в розыск совладельца НПК «Суперметалл» Васекина
true
true
true
close
Shutterstock

Суд заочно арестовал и объявил в розыск, одного из руководителей и совладельцев НПК «Суперметалл» Василия Васекина. Об этом сообщает Telegram-канал газеты «Коммерсантъ».

В публикации говорится, что компания с 1962 года производит приборы из платинового сырья по уникальным технологиям и являющегося лидером в своем сегменте.

Заслуженный химик России Васекина обвинили в обмане партнера на 50 млн руб. и несдаче государству на аффинаж (очистку) поступившего из-за границы сплава драгметаллов на 2,4 млрд руб.

По данным журналистов, процесс по делу приостановили после того, как 67-летний подсудимый оказался в больнице и перенес две операции на сердце, но потом суд посчитал, что он скрывается. Адвокаты Васекина рассказали, что химик вернется к процессу сразу после восстановления здоровья.

До этого Мещанский суд Москвы арестовал российского индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко, который проходит по делу о государственной измене. В картотеке говорится, что бизнесмен пока не стал обжаловать свой арест. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Москве арестовали экс-гендиректор конструкторского бюро «Мотор».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами