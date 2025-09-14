Суд заочно арестовал совладельца НПК «Суперметалл» после двух операций на сердце

Суд заочно арестовал и объявил в розыск, одного из руководителей и совладельцев НПК «Суперметалл» Василия Васекина. Об этом сообщает Telegram-канал газеты «Коммерсантъ».

В публикации говорится, что компания с 1962 года производит приборы из платинового сырья по уникальным технологиям и являющегося лидером в своем сегменте.

Заслуженный химик России Васекина обвинили в обмане партнера на 50 млн руб. и несдаче государству на аффинаж (очистку) поступившего из-за границы сплава драгметаллов на 2,4 млрд руб.

По данным журналистов, процесс по делу приостановили после того, как 67-летний подсудимый оказался в больнице и перенес две операции на сердце, но потом суд посчитал, что он скрывается. Адвокаты Васекина рассказали, что химик вернется к процессу сразу после восстановления здоровья.

До этого Мещанский суд Москвы арестовал российского индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко, который проходит по делу о государственной измене. В картотеке говорится, что бизнесмен пока не стал обжаловать свой арест. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Москве арестовали экс-гендиректор конструкторского бюро «Мотор».