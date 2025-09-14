СМИ: подозреваемого в убийстве Кирка перевели в спецблок тюрьмы

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского политического активиста Чарли Кирка, помещен в специальный блок тюрьмы в штате Юта. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на пресс-секретаря шерифа округа Юта сержанта Рэймонда Ормонда.

В публикации отмечается, что Робинсон находится под особым наблюдением. Также специалисты выясняют, представляет ли он опасность для себя или других, а психологи — склонен ли подозреваемый к самоубийству.

Как утверждают источники, ранее 22-летний Робинсон дал понять своему отцу, что скорее умрет в результате самоубийства, чем сдастся полиции. В спецблоке за ним ведется круглосуточное наблюдение, молодого человека проверяют приблизительно каждые 15 минут.

10 сентября 31-летний политик-консерватор Чарли Кирк выступал в университете Юты. Судя по видео, в момент инцидента он отвечал на один из вопросов, когда внезапно в него выстрелили. Пуля попала в шею, Кирк упал. Его экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти активиста. Подозреваемого в покушении задержали через несколько дней. Подробнее — в материале «Газеты.ru».

Ранее главу ФБР обвинили в некомпетентности из-за расследования покушения на Кирка.