В Петербурге трехлетняя девочка проломила голову, выпав из окна второго этажа

78.ru: в Петербурге ребенок попал в реанимацию, выпав из окна

В Петроградском районе Петербурга трехлетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии после падения из окна. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по Большой Пушкарской улице. Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок облокотился на москитную сетку и упал с высоты, когда родители отвлеклись.

Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, переломами костей свода и основания черепа, травмами внутренних органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого двухлетний ребенок оказался под окнами многоквартирного дома в Новокузнецке по недосмотру родителей. Мать пострадавшего отвлеклась на уборку в квартире семьи на втором этаже. В какой-то момент она обратила внимание на крики соседей, и, оглянувшись, поняла, что сын придвинул табурет к подоконнику и выпал из окна. Женщина вызвала медиков. Ребенка доставили в больницу с травмами.

Ранее в Бурятии школьник решил сбежать из дома по водосточной трубе и застрял на высоте.