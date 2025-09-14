В МВД РФ рассказали, какие уведомления в телефоне нельзя игнорировать

Владельцам смартфонов не стоит игнорировать автоматические уведомления приложений. Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В ведомстве отметили, что данные уведомления могут казаться назойливыми, но письма о входе в аккаунт, SMS с кодом подтверждения, предупреждения о подозрительной активности «никогда не появляются без достаточных оснований». В МВД напомнили, что автоматические уведомления используются из соображений безопасности.

«Проще говоря, это ситуация win-win: компания защищает свои активы и репутацию, а пользователи — свои данные и деньги», — говорится в заявлении.

До этого в МВД России предупредили, что мошенники с помощью искусственного интеллекта (ИИ) делают видео с дипфейками родственников и выманивают деньги. Они используют нейросети, чтобы создать видео из фотографии, которое воссоздает мимику, голос, жесты и эмоции человека со снимка. На таких видео «аватар» обычно просит занять средства. После этого злоумышленники отправляют видео родственникам и товарищам.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат ответственность за киберпреступления и онлайн-мошенничество.