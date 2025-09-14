Против российских СМИ составят более 10 протоколов за нарушение закона о выборах

РКН: против СМИ составят не менее 11 протоколов из-за нарушения закона о выборах

Не менее 11 протоколов будет составлено в отношении редакций и главных редакторов СМИ в связи с нарушениями, зафиксированными в период проведения предвыборной агитации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора (РКН) Александра Ижко.

Он обратил внимание, что сотрудники РКН в период проведения предвыборной агитации в СМИ мониторят соответствующие материалы и выявляют нарушения законодательства о выборах. Если специалисты фиксируют признаки нарушения, они передают материалы в ответственные избирательные комиссии, которые принимают решения.

«В случае подтверждения со стороны избирательной комиссии нарушений Роскомнадзором принимаются меры административного реагирования», — рассказал Ижко.

По его словам, к текущему моменту нарушения были обнаружены в семи материалах СМИ.

«В отношении редакций и главных редакторов составлено три протокола по ч. 1 ст. 5.5 КоАП РФ, два протокола по ст. 5.12 КоАП РФ, планируется составление еще шести протоколов по ч. 1 ст. 5.5 КоАП РФ», — подчеркнул представитель РКН.

Также он отметил, что в редакции СМИ были направлены предупреждения, касающиеся еще двух материалов. От авторов потребовали неукоснительно соблюдать действующее законодательство.

Единый день голосования — 14 сентября — охватит 81 российский регион. Здесь пройдут более 5000 избирательных кампаний, в рамках которых планируется заместить около 47 тыс. мандатов и должностей.

Ранее в Центральной избирательной комиссии РФ рассказали о многочисленных хакерских атаках во время выборов.