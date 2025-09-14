На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Против российских СМИ составят более 10 протоколов за нарушение закона о выборах

РКН: против СМИ составят не менее 11 протоколов из-за нарушения закона о выборах
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Не менее 11 протоколов будет составлено в отношении редакций и главных редакторов СМИ в связи с нарушениями, зафиксированными в период проведения предвыборной агитации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора (РКН) Александра Ижко.

Он обратил внимание, что сотрудники РКН в период проведения предвыборной агитации в СМИ мониторят соответствующие материалы и выявляют нарушения законодательства о выборах. Если специалисты фиксируют признаки нарушения, они передают материалы в ответственные избирательные комиссии, которые принимают решения.

«В случае подтверждения со стороны избирательной комиссии нарушений Роскомнадзором принимаются меры административного реагирования», — рассказал Ижко.

По его словам, к текущему моменту нарушения были обнаружены в семи материалах СМИ.

«В отношении редакций и главных редакторов составлено три протокола по ч. 1 ст. 5.5 КоАП РФ, два протокола по ст. 5.12 КоАП РФ, планируется составление еще шести протоколов по ч. 1 ст. 5.5 КоАП РФ», — подчеркнул представитель РКН.

Также он отметил, что в редакции СМИ были направлены предупреждения, касающиеся еще двух материалов. От авторов потребовали неукоснительно соблюдать действующее законодательство.

Единый день голосования — 14 сентября — охватит 81 российский регион. Здесь пройдут более 5000 избирательных кампаний, в рамках которых планируется заместить около 47 тыс. мандатов и должностей.

Ранее в Центральной избирательной комиссии РФ рассказали о многочисленных хакерских атаках во время выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами