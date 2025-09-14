На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россию на чемпионате по рытью могил представлял итальянец

«Подъем»: в команду РФ на турнире по рытью могил входили русский и итальянец
true
true
true
close
Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Команду России на чемпионате по рытью могил, который прошел в венгерском городе Сексарде, представляли русский и итальянец. Об этом сообщает издание «Подъем».

Заявку на участие от РФ подавал Новосибирский крематорий, но визы выдали с задержкой, поэтому учреждение обратилось за помощью к коллегам из Италии.

«Поэтому отношение, наверное, к России даже от этого лучше стало, потому что все-таки принято Россию представлять такой агрессивной страной, а здесь Россию представлял итальянец, это немножко открытие такое. Нашу команду везде выделяли, всячески хвалили», — рассказал директор крематория Борис Якушин.

По его словам, ругать команду за последнее место он не стал, поскольку мероприятие в целом вышло позитивным.

Якушин также пожаловался на то, что в России к подобным конкурсам, которые показывают важность профессии сотрудника похоронной организации, относятся преимущественно негативно, и признался, что пока сделать с отрицательным отношением ничего не получается.

В августе российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль взяли золото чемпионата мира в каноэ-двойке на 500 метров. В финале дуэт показал результат 1 минута 39,63 секунды.

Ранее российская теннисистка выиграла турнир в Мексике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами