Россию на чемпионате по рытью могил представлял итальянец

«Подъем»: в команду РФ на турнире по рытью могил входили русский и итальянец

Команду России на чемпионате по рытью могил, который прошел в венгерском городе Сексарде, представляли русский и итальянец. Об этом сообщает издание «Подъем».

Заявку на участие от РФ подавал Новосибирский крематорий, но визы выдали с задержкой, поэтому учреждение обратилось за помощью к коллегам из Италии.

«Поэтому отношение, наверное, к России даже от этого лучше стало, потому что все-таки принято Россию представлять такой агрессивной страной, а здесь Россию представлял итальянец, это немножко открытие такое. Нашу команду везде выделяли, всячески хвалили», — рассказал директор крематория Борис Якушин.

По его словам, ругать команду за последнее место он не стал, поскольку мероприятие в целом вышло позитивным.

Якушин также пожаловался на то, что в России к подобным конкурсам, которые показывают важность профессии сотрудника похоронной организации, относятся преимущественно негативно, и признался, что пока сделать с отрицательным отношением ничего не получается.

