В России не могут выслать украинца, приехавшего сниматься в фильмах для взрослых

Нарушившего миграционное законодательство украинца не могут выслать из России
Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов в Санкт-Петербурге задержали 28-летнего украинца за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации журналистов, 26 августа мужчина по имени Руслан Т. вышел во двор своего дома, чтобы выпить пива. Здесь на него обратили внимание сотрудники патрульно-постовой службы и попросили показать документы. Тогда стражи порядка обнаружили, что у иностранца нет регистрации, и в связи с этим доставили его в отделение полиции.

«Еще год назад Руслану советовали сделать российские документы, но он «откладывал все на потом», — отмечается в материале.

При дальнейшей проверке выяснилось, что украинец в 2020 году приехал в Санкт-Петербург из Харьковской области. Мужчина хотел сниматься в фильмах для взрослых, в результате в России он остался на пять лет.

«Вернуться на Украину он не может, так как в стране идут боевые действия — из-за этого его также не могут принудительно депортировать», — подчеркивается в публикации.

Руслана должны были выслать из России в течение 48 часов после задержания, но из-за текущей геополитической ситуации он уже больше двух недель находится в центре временного содержания иностранных граждан в Красном Селе. При этом до сих пор неизвестно, когда и куда украинца будут депортировать.

Ранее журналисты выяснили, сколько граждан Украины въехали в Россию с начала 2025 года.

