В Воронеже в результате падения ветки пострадали два человека

Два человека получили травмы при падении ветки в парке Южный в Воронеже

Два человека пострадали из-за упавшей ветки в одном из парков Воронежа. Об этом сообщил Telegram-канал «Вести Воронеж».

Инцидент произошел в парке Южный. Три человека сидели на скамейке под тополем, когда от дерева отломилась одна из веток и упала на землю.

«Один [человек] успел спастись, двоих увезла скорая. Первого — с черепно-мозговой травмой, в тяжелом состоянии, второго — с переломами», — говорится в материале.

Причину падения ветки должны будут установить экологи. Визуально у тополя отсутствуют признаки усыхания или аварийности.

25 августа в Тольятти пять человек пострадали из-за падения деревьев в результате непогоды. В пресс-службе прокуратуры Самарской области рассказали, что всего порывы ураганного ветра повалили 17 деревьев в городе. Как писали журналисты ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, среди пострадавших был один подросток. Несовершеннолетнего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Его состояние оценивалось как тяжелое.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее в Новосибирске три человека пострадали при падении дерева на остановку.