В Новосибирске женщине сняло скальп при падении дерева на остановку

В Новосибирске три человека пострадали при падении дерева на остановку

В Новосибирске дерево упало на остановку, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на очевидцев.

По словам местного жителя, в результате падения одной женщине сняло скальп, другая лежала на земле. По информации канала, врачи госпитализировали двух человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области, инцидент произошел на улице 2-я Портовая в Ленинском районе Новосибирска. Одной из пострадавших оказалась женщина 1949 года рождения. По факту произошедшего ведомство организовало проверку.

3 августа в Дагестане три туристки пострадали при падении ветки дерева. Она сломалась во время сильного ветра и рухнула на трех женщин. В результате туристка из Марий Эл Елена К. получила несовместимые с жизнью травмы, еще две гостьи из Москвы также пострадали и были доставлены в больницу.

Ранее в Москве дерево упало на коляску с ребенком.