На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске женщине сняло скальп при падении дерева на остановку

В Новосибирске три человека пострадали при падении дерева на остановку
true
true
true
close
Haggardous50000/Shutterstock

В Новосибирске дерево упало на остановку, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на очевидцев.

По словам местного жителя, в результате падения одной женщине сняло скальп, другая лежала на земле. По информации канала, врачи госпитализировали двух человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области, инцидент произошел на улице 2-я Портовая в Ленинском районе Новосибирска. Одной из пострадавших оказалась женщина 1949 года рождения. По факту произошедшего ведомство организовало проверку.

3 августа в Дагестане три туристки пострадали при падении ветки дерева. Она сломалась во время сильного ветра и рухнула на трех женщин. В результате туристка из Марий Эл Елена К. получила несовместимые с жизнью травмы, еще две гостьи из Москвы также пострадали и были доставлены в больницу.

Ранее в Москве дерево упало на коляску с ребенком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами