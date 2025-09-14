На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эпидемиолог оценил угрозу распространения чумы из Монголии в России

Онищенко: случай чумы в Монголии не представляет угрозы для России
close
РИА «Новости»

Зарегистрированный в Монголии случай чумы имеет природно-очаговый характер и не опасен для жителей России. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, разносчиками заболевания являются грызуны, в том числе суслики и тарбаганы. В России ситуацию контролируют пять противочумных институтов. Онищенко уточнил, что когда придет весна, и суслики выйдут из спячки, специалисты займутся отловом блох для обследования. Также будут следить за грызунами, которые могут заболеть.

«То, что произошло в Монголии - это уже остатки, это произошло тогда, когда залег в спячку естественный резервуар», — объяснил эпидемиолог.

Он добавил, что ежегодно в Кош-Агачском районе Алтая, где находится естественный очаг чумы, против инфекции прививают около 18 тысяч жителей. Онищенко подчеркнул, что ситуация с чумой управляемая, и поводов для паники нет.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что риск завоза чумы в Россию из Монголии оценивается как минимальный. В ведомстве рассказали, что 4 сентября появилась информация о регистрации случая тяжелой формы чумы у человека, который употребил в пищу мясо сурка в Монголии. Заболевший не был привит против чумы, отметили специалисты.

Ранее ученые выяснили, как чума адаптировалась к выживанию.

